Filippine, gallo da combattimento uccide un poliziotto durante un raid

Un gallo da combattimento nelle Filippine ha ucciso un poliziotto durante un raid lunedì nella provincia di Samar del Nord. L'agente è stato colpito alla coscia dalla lama che si applica alla zampa dei volatili per i combattimenti, che ha reciso la sua arteria femorale.

L'incidente è avvenuto mentre il poliziotto, Christian Bolok, cercava di prendere il gallo durante un combattimento illegale. L'uomo è morto dissanguato durante il trasporto in ospedale.

"Non potevo crederci quando me lo hanno detto. Questa è la prima volta in 25 anni di carriera che ho perso un uomo a causa dello 'sperone' di un gallo da combattimento", ha commentato il capo della polizia provinciale, Arnel Apud. Questa attività è attualmente vietata nel Paese a causa della pandemia, mentre prima dell'arrivo del coronavirus era permessa solo su licenza la domenica e durante le festività per periodi non superiori a tre giorni.

