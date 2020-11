Usa 2020, il sondaggio: Trump davanti a Biden di sette punti in Iowa

Donald Trump in vantaggio di sette punti su Joe Biden in Iowa. Secondo un sondaggio del The Moines Register, il presidente ha il 48% delle preferenze contro il 41% dell'ex presidente. In settembre i due candidati erano testa a testa.

Joe Biden avanti a Donald Trump in Michigan e Wisconsin. È quanto emerge da un sondaggio di Cnn, secondo il quale è invece testa a testa fra i due candidati in Arizona e North Carolina. Trump ha vinto tutti e quattro gli stati. In Wisconsin Biden ha il 52% dei consensi a fronte del 44% di Trump.

In Arizona invece l'ex vicepresidente ha il 50% delle preferenze contro il 46% di Trump, un vantaggio nel margine di errore del sondaggio. In Michigan Biden ha il 53% dei consensi e Trump il 41%, mentre in North Carolina il candidato democratico ha un vantaggio di cinque punti, appena superiore al margine di errore della rilevazione.

© Riproduzione riservata