Coronavirus, il principe William positivo ad aprile ma lo tenne nascosto

Il principe di William, duca di Cambridge, fu contagiato con il Covid-19 in aprile ma tenne la notizia nascosta. Lo scrive la Bbc che cita fonti di Palazzo che confermano quanto diffuso dal Sun. William, 38 anni, tenne la notizia privata per evitare di allarmare la nazione, scrive il Sun.

È stato curato dai medici del Palazzo e ha seguito le linee guida del governo isolandosi nella Anmer Hall, la casa di famiglia nel Norfolk. Secondo quanto scritto dal Sun, il duca di Cambridge ha raccontato di non aver voluto dire nulla a nessuno della positività al test del Covid perché «stavano succedendo cose importanti e non voleva preoccupare nessuno».

Sulla base di questa decisione, in quei giorni anche dal Palazzo sono arrivate notizie che confermavano gli impegni quotidiani, sempre in collegamento virtuale, del principe. Nel mese di aprile ha svolto 14 colloqui telefonici e video chiamate.

Il duca e la duchessa di Cambridge hanno avuto una video conversazione anche con i figli dei lavoratori essenziali in una scuola elementare di Burnley, nel Lancashire. Il padre di William, il principe Carlo di Galles, contrasse il coronavirus a marzo e trascorse sette giorni in isolamento in Scozia, dopo aver mostrato sintomi lievi.

A quel tempo, la duchessa di Cornovaglia risultò negativa al virus e si auto-isolò per 14 giorni. Il principe di Galles, 71 anni, in seguito ha raccontato di «cavarsela abbastanza alla leggera». Nel suo primo impegno pubblico dopo la guarigione dal coronavirus, ha detto di non aver riacquistato completamente il senso del gusto e dell’olfatto.

Sempre ad aprile, il premier Boris Johnson fu ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al virus. Finì in terapia intensiva per qualche giorno. Una volta guarito, ha ringraziato gli operatori sanitari per avergli salvato la vita, dicendo che «sarebbe potuta accadere qualsiasi cosa».

