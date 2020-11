Lotta al terrorismo e rimpatri, il ministro dell'Interno francese in missione in Tunisia

Il ministro francese, dell’Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato oggi che si recherà in Tunisia e in Algeria a «fine settimana» per affrontare le questioni legate alla lotta al terrorismo e il rimpatrio di individivui «radicalizzati».

«Parto a fine settimana», ha riferito ai microfoni di BFM-TV, interrogato sull'attentato che ha causato tre morti nella

Basilica Notre-Dame de l’Assomption, a Nizza, il cui principale indagato è un tunisino arrivato pochi giorni prima in Francia.

Obiettivo della missione, ha aggiunto, è «discutere con i miei omologhi del ministero dell’Interno e con i servizi di intelligence, confrontarci per avere maggiori informazioni».

© Riproduzione riservata