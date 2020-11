Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è risultato positivo al test per il Covid-19, lo ha annunciato la Presidenza ucraina.

«Sfortunatamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è risultato positivo al test per l’infezione da coronavirus», si legge in una nota postata su Facebook in cui si aggiunge che il presidente «si sente bene» e continuerà a lavorare in auto-isolamento.

