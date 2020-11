Coronavirus in Francia, Castex: "Se trend positivo, possibili aperture per Natale"

Nessuna novità sul lockdown fino al primo dicembre, come annunciato da Emmanuel Macron, ma in presenza da alcuni giorni di «miglioramenti» - in particolare del calo dell’indice di contagio del Covid sotto la soglia di 1 - alcuni «alleggerimenti» saranno annunciati dal primo dicembre.

Lo ha detto il primo ministro francese Jean Castex prospettando la riapertura da quella data dei negozi, oggi chiusi salvo quelli essenziali. «Il miglioramento c'è grazie ai nostri provvedimenti, ma è ancora fragile», ha aggiunto il premier.

Castex ha annunciato un «nuovo alleggerimento» delle misure per le vacanze di Natale, così da permettere ai francesi di ritrovarsi in famiglia. Questo, se la circolazione del virus e la pressione sugli ospedali continuerà a diminuire come negli ultimi giorni. Il premier ha però consigliato di evitare «grandi feste e veglioni con decine di persone», soprattutto per l’ultimo dell’anno.

