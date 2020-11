Vaccino anti-Coronavirus Moderna: negli Stati Uniti già prodotte milioni di dosi

«Negli Stati Uniti sono già prodotti diversi milioni di dosi di vaccino anti-Covid». Lo ha dichiarato in un’intervista ad Afp il Ceo di Moderna, Stephane Bancel.

La società americana di biotecnologia ha avvertito l’Europa che il prolungarsi dei negoziati per comprare dosi del suo vaccino anti-Covid rischia di rallentarne la distribuzione, mentre altri Paesi hanno la priorità perché hanno firmato già da mesi.

«È chiaro che il ritardo non limiterà la quantità totale (di dosi, ndr), ma rallenterà la distribuzione», ha detto Bancel. Gli Stati Uniti hanno prenotato 100 milioni di dosi all’inizio di agosto e «abbiamo già diversi milioni di dosi in magazzino» negli Usa, pronte a essere distribuite non appena ci sarà l'autorizzazione al commercio, presumibilmente a dicembre.

