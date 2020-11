Trump insiste: "Ho vinto io le elezioni, frodi in tutto il Paese"

«Ho vinto le elezioni. Frodi in tutto il Paese». Donald Trump insiste sulla tesi di elezioni truccate. Al tweet del presidente è allegato un articolo del New York Times in cui si dice che Trump ha ricevuto 10,1 milioni di voti in più negli Stati Uniti rispetto a quattro anni fa.

«Ho vinto io. Sono state elezioni truccate», ribadisce Trump. «Nessun osservatore repubblicano è stato ammesso ai seggi, un insulto alla costituzione. E poi ovunque problemi tecnici con le macchine per il voto, votazioni ancora dopo la fine delle elezioni, e molto altro!», denuncia ancora il presidente uscente.

