Vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus: "Forte risposta immunitaria negli anziani"

Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla società AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford produce una «forte risposta immunitaria negli anziani». È quanto risulta dai dati dei primi studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet.

I risultati della fase uno e della fase due suggeriscono che uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave da Covid-19 sia in grado di costruire l’immunità. Circa 560 volontari adulti sani hanno preso parte ai test di fase due, in cui sono state somministrate due dosi del candidato vaccino, o un placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, si legge nella relazione.

Gli studi di fase due non sono definitivi e, soprattutto, non misurano l’efficacia di un vaccino, che è invece un dato cruciale per ottenere l’approvazione dagli enti regolatori; sono comunque già in corso gli studi di fase tre sul vaccino di Astrazeneca/Oxford e i risultati sono attesi entro la fine dell’anno.

Andrew Pollard, il ricercatore di Oxford che guida lo studio, ha ricordato che le risposte immunitarie sono solitamente più deboli negli anziani perché il sistema immunitario si indebolisce con l’età. «Di conseguenza, è fondamentale che i vaccini per il Covid-19 siano testati in questo gruppo che è anche un gruppo cruciale per l’immunizzazione».

