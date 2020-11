Casi di Covid in un allevamento di visoni in Francia, ordinato l'abbattimento di mille animali

Per la prima volta in Francia sono stati riscontrati casi di Covid-19 in un allevamento di visoni. Lo ha comunicato il governo, il quale ha ordinato l’abbattimento di tutti i mille animali presenti nella struttura, a sud ovest di Parigi, e l’eliminazione di tutti i prodotti da essa provenienti.

Sono in corso le analisi in due degli altri tre allevamenti di visoni presenti nel Paese, laddove nel restante le analisi non hanno riscontrato casi di coronavirus. All’inizio di novembre la Danimarca aveva ordinato l’abbattimento di tutti i 17 milioni di visoni presenti nel Paese in seguito alla scoperta di una versione mutata del Covid-19 in alcuni esemplari.

