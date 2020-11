Meno restrizioni a Natale, il monito dell'Oms: "L'Europa rischia la terza ondata"

Il rischio è che si ripeta il boom di contagi di quest'estate. Insomma che l'alleggerimento delle restrizioni per salvare le feste di Natale, allo studio in Europa, possa essere un azzardo. L'Oms ha invitato i governi a non sottovalutare la minaccia persistente del Covid-19: il rischio è una terza ondata all'inizio del 2021.

Un appello alla massima prudenza dunque, in una fase decisiva della battaglia alla pandemia, quella in cui partiranno le prime vaccinazioni. Forse già a metà dicembre negli Stati Uniti, che hanno anche autorizzato il cocktail di anticorpi Regeneron già utilizzato da Donald Trump. Il focolaio europeo, tutt'altro che spento, preoccupa ancora l'Organizzazione mondiale della Sanità.

L'inviato speciale per la pandemia, David Nabarro, in un'intervista ai media svizzeri ha ricordato come la presa si sia allentata dopo il calo della curva dei contagi in estate. Quello era il momento per realizzare le "infrastrutture necessarie" a scongiurare una recrudescenza del virus. Invece non è stato fatto ed in tutto il continente la situazione è peggiorata drasticamente. Per allentare le restrizioni, secondo l'inviato Oms, "bisogna attendere fino a quando i numeri non saranno bassi e si manterranno bassi".

Nel frattempo è necessario attrezzarsi in modo adeguato, "altrimenti affronteremo una terza ondata all'inizio del prossimo anno", ha spiegato Nabarro, che in particolare ha criticato la Svizzera per la riapertura degli impianti sciistici.

In Spagna Pedro Sanchez ha fatto sapere che si partirà da gennaio. La Francia si avvia invece verso un progressivo allentamento del lockdown in vigore dal 30 ottobre. Il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha parlato di "tre fasi", tenendo conto dell'evoluzione dell'epidemia, che dovrebbero scattare "il primo dicembre, prima delle vacanze di fine anno e poi a partire da gennaio". Anche il governo britannico si appresta a confermare che il blocco nazionale in tutta l'Inghilterra si concluderà il 2 dicembre. Con un ritorno ad una serie di restrizioni regionali a tre livelli. Il crinale su cui si muovono gli europei è indubbiamente stretto, perché il Covid ha già dimostrato di essere duro a morire. Ne sa qualcosa la Svezia, strenuo difensore della politica del "tutto aperto" nel nome della proverbiale auto-disciplina del suo popolo.

