Cina, guerra doganale: stop a import di carne dall'Australia

La Cina ha sospeso l’importazione di altra carne bovina australiana. Lo comunica l’amministrazione cinese delle dogane sul suo sito web, senza fornire una motivazione. E’ il sesto fornitore del settore ad affrontare una tale misura, da un paese che è uno dei principali fornitori di carne della Cina.

E’ un altro capitolo nella serie di restrizioni commerciali imposte negli ultimi mesi, frutto delle crescenti tensioni nelle relazioni diplomatiche fra i due Paesi. Le esportazioni australiane rischiavano già perdite di miliardi di dollari in seguito alle nuove direttive delle autorità cinesi per bandire rame, vino, orzo, zucchero e aragoste e legname. Intanto oltre 60 navi cariche di carbone australiano, per un valore di quasi 700 milioni di dollari australiani (427 milioni di euro) sono ferme da mesi al largo, in attesa di entrare nei porti cinesi.

Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha attribuito i ritardi a problemi di qualità del prodotto. La tensione nei rapporti si è aggravata giorni fa dopo che l'alto funzionario del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha pubblicato un post su Twitter in cui si parla di presunti crimini di guerra commessi dalle forze speciali australiane in Afghanistan, con la foto di un militare australiano che sgozza un giovane civile afghano.

Il primo ministro Scott Morrison ha preteso le scuse da parte della Cina per il tweet definito "ripugnante», ma queste non sono arrivate. La disputa commerciale è iniziata lo scorso aprile dopo la promozione a livello internazionale da parte dell’Australia di un’inchiesta sulle origini del Covid-19. Ha poi continuato a intensificarsi da quando Pechino ha imposto nuove dure norme di sicurezza nazionale a Hong Kong.

