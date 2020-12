Misteriosa malattia in India: metalli pesanti nel sangue delle vittime

Metalli pesanti come piombo e nichel sono stati trovati nel sangue delle vittime della misteriosa malattia che è comparsa sabato in una città dell’India meridionale, colpendo più di 500 persone. Lo hanno reso noto le autorità. Il governo ha inviato un team medico composto da esperti dell’Istituto nazionale di virologia, del Centro nazionale di controllo delle malattie e dell’Istituto indiano delle scienze mediche a Eluru, nello Stato di Andhra Pradesh, per indagare sulla misteriosa malattia. Un uomo è morto dopo aver avuto convulsioni, nausea e dolore. E in totale 555 persone sono state ricoverate in ospedale da sabato, di cui 80 solo oggi.

I campioni di sangue prelevati da dieci persone hanno rilevato livelli alti di piombo e nichel, ha confermato il direttore dell’ospedale di Eluru A. V. Mohan. Le autorità statali hanno ordinato un’indagine sull'origine della presenza dei metalli pesanti nel corpo dei pazienti. Tuttavia, ha spiegato Mohan, i campioni sono troppo pochi per poter dire con certezza che piombo e nichel abbiano causato la malattia che si è diffusa nella città di 200 mila persone. Non ci sono grandi fabbriche nella zona e sono stati effettuati test dell’acqua e persino sulle bevande al latte.

Gli esperti hanno anche raccolto campioni di riso e olio da cucina, oltre a campioni di urina, per l’analisi; alcuni funzionari locali hanno accennato al possibile ruolo degli additivi chimici nei pesticidi. «C'è chi pensa che sia isteria di massa, ma non lo è», ha detto AS Ram, primario dell’ospedale governativo di Eluru, assicurando che la maggior parte di chi è in ospedale ha mostrato sintomi reali.

