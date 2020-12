Vaccino Pfizer, le reazioni allergiche non preoccupano: è nella norma

Il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech, di cui la Gran Bretagna ha avviato ieri - Primo Paese al mondo - la somministrazione su alcune migliaia di persone, è stato «ben tollerato» durante la sperimentazione e non è al centro di alcuna «preoccupazione seria di sicurezza». Lo ha detto un portavoce della stessa Pfizer citato dai media dopo le notizie sulla reazione allergica non grave manifestata da 2 delle prime persone vaccinate, due operatori sanitari 40enni, e la raccomandazione dell’autorità britannica sui farmaci (Mhra) di non sottoporre a vaccinazione chi abbia «una significativa storia clinica» di allergie alle spalle.

"Non vaccinare chi abbia una storia clinica di allergie significative"

«Siamo stati informati di due cartellini gialli (di potenziale allerta medio bassa) che potrebbero essere associati a reazioni allergiche» legate alla somministrazione del vaccino anti-Covid, ha detto la portavoce di Pfizer interpellata dall’agenzia Pa, precisando che le cautele adottate dalle autorità del Regno Unito sono al momento temporanee. «Come misura precauzionale, la Mhra ha emesso una linea guida temporanea destinata all’Nhs (il servizio sanitario nazionale britannico)» con la raccomandazione a non vaccinare chi abbia una storia clinica di allergie «significative» alle spalle, ha proseguito, chiarendo che queste cautele varranno mentre la Mhra «condurrà un’indagine per comprendere appieno le cause di ciascuna di queste due reazioni».

"Nessun allarme dopo la somministrazione sui 44mila volontari"

La rappresentante del colosso farmaceutico ha sottolineato che Pfizer intende dare tutta la collaborazione necessaria, non senza puntualizzare come «nella cruciale fase 3 di sperimentazione clinica del vaccino (elaborato da BioNtech) non sia emersa alcuna seria preoccupazione di sicurezza da parte del Data Monitoring Committee», organismo indipendente di controllo dei trial. La portavoce ha tra l’altro ricordato che la sperimentazione di questo prototipo è stata condotta in totale finora su «44.000 partecipanti, 42.000 dei quali hanno ricevuto già la seconda dose del vaccino».

La statistica: uno su un milione gli shock anafilattici

Le reazioni allergiche verificatisi in alcuni tra i primi vaccinati inglesi sono un qualcosa di "possibile ed era prevedibile, rientra in quegli eventi avversi, non gravi, che ogni vaccino ha. A volte ci può essere, per esempio, un arrossamento nel punto di inoculo». Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco che, rispetto alle notizie di oggi non si dice preoccupato: «No, assolutamente, rientrano nella norma».

Gli eventi avversi ai vaccini come ai farmaci, ha aggiunto, "possono essere di diverso tipo, e in genere si verificano al massimo entro una settimana. Quelli più gravi, come gli shock anafilattici sono rarissimi, si verificano in circa un caso su un milione di dosi, ma questi si manifestano immediatamente. Tant'è che viene raccomandato di restare per mezz'ora in osservazione, dopo la vaccinazione». La decisione delle autorità inglesi di sconsigliare, per il momento, le vaccinazioni contro il Covid a chi ha allergie di lunga data, spiega Pregliasco, è «un aspetto precauzionale». Le allergie che possono verificarsi in occasione dell’inoculazione del vaccino, riguardano «componenti che non è facile circoscrivere. E’ difficile dirlo, dovremo vedere cosa dirà il bugiardino del vaccino».

