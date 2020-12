Cosa sappiamo della misteriosa malattia che spaventa l'India

Non è ancora stato risolto il mistero dei malori che si sono diffusi in India. Oltre 550 persone nella città di Eluru in India (nel distretto di West Godavari di Andhra Pradesh), soffrono di convulsioni, vertigini e nausea da sabato sera. Le crisi durano da 3 a 5 minuti, seguite solitamente da vomito o perdita di coscienza. I medici dell'Eluru Government Hospital, dove viene curata la maggior parte delle vittime, riferiscono che i pazienti si riprendono da queste “crisi” entro una o due ore e vengono dimessi. Una condizione che si manifesta in persone di tutte le età, uomini, donne e bambini piccoli.

Mentre sabato sera sono state portate in ospedale almeno 90 persone, domenica e lunedì le cifre sono aumentate drasticamente. Solo da martedì sera il numero delle vittime è sceso. Mercoledì meno di 20 pazienti sono stati portate in ospedale, ma la maggior parte di loro non ha sofferto di convulsioni o attacchi. Il panico iniziale si è placato giovedì e meno di 20 persone adesso sono in cura o sotto osservazione.

Ma cosa ha causato la malattia?

L'All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) di Nuova Delhi ha trovato tracce di piombo e nichel in campioni di sangue di 25 persone fra i 45 campioni inviati dal governo. Esperti di sanità pubblica e scienziati di varie agenzie sono in attesa di rapporti dettagliati di analisi sui campioni di sangue, ma il sospetto principale è sulla contaminazione da metalli pesanti dell'acqua. Gli scienziati sospettano che il pesticida o l'insetticida sia penetrato nelle condutture di acqua potabile.

L'amministrazione distrettuale e i funzionari della Eluru Municipal Corporation ipotizzano anche che la contaminazione dell’acqua possa essere una conseguenza dell'uso eccessivo di igienizzanti e cloro previste dai nei programmi di prevenzione del Covid-19. Gli esperti del National Institute of Nutrition (NIN) di Hyderabad che hanno raccolto campioni di acqua, sangue e cibo da Eluru credono che si tratti di contaminazione da piombo, ma potranno confermarlo solo dopo nuove analisi dettagliate.

© Riproduzione riservata