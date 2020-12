Usa, surfista attaccata e uccisa da uno squalo alle Hawaii

Una surfista amatoriale è stata attaccata e uccisa da uno squalo, poco distante dallo specchio di mare dove era in programma una gara di professionisti della World Surf League. E’ successo a Honolua Bay, alle Hawaii.

La donna, 56 anni, è stata portata d’urgenza in ospedale per essere operata, ma è morta poco dopo. Della tragedia restano le foto della tavola da surf su cui è rimasto il segno del morso dello squalo: lo squarcio è largo mezzo metro. La competizione è stata subito annullata. In questi giorni, con il circuito della World Surf League, alle Hawaii si trovano molti surfisti professionisti, tra cui l’italiano Leonardo Fioravanti.

