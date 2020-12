Brexit, la Gb avvisa: "Fate scorte di cibo"

I ministri britannici hanno avvertito le catene di supermercati di fare scorta di prodotti alimentari per timore di carenze, in vista della possibilità di una Brexit no-deal il 31 dicembre. Lo riporta il Sunday Times, mentre per oggi è attesa la decisione finale sul futuro dei negoziati tra Londra e Bruxelles, con colloqui tra il premier britannico, Boris Johnson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

I ministri hanno avvertito i fornitori di medici, dispositivi sanitari e vaccini di fare scorta di medicinali per sei settimane in siti sicuri nel Regno Unito.

© Riproduzione riservata