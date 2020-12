Coronavirus, anche l'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna

L'Italia si prepara a bloccare i voli con la Gran Bretagna, ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza che commentando il nuovo ceppo di coronavirus ha detto "Il nuovo Covid è più veloce, ma non sembra fare maggiori danni sugli individui, purtroppo un virus che corre veloce aumenta il numero dei contagiati. Dalle prime informazioni i vaccini possano funzionare anche su questa variante ma queste informazioni devono essere rese più solide, per questo prendiamo questa misura precauzionale", ovvero il blocco dei voli dalla Gran Bretagna.

"Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito - ha infatti annunciato Speranza - una scelta decisa stamattina dopo un confronto con nostri scienziati. Ho avuto modo di colloquiare con i ministri dei principali paesi europei. E’ una misura precauzionale, c'è una variante di questo virus. Il primo ministro inglese ha annunciato che la capacità di diffusione è di circa il 70% più significativa del virus conosciuto finora".

Tutto questo mentre, nonostante la raccomandazione alle persone interessate dalle restrizioni di livello 4 scattate nel nel Regno Unito di evitare i viaggi non essenziali, i biglietti dei treni Eurostar sono andati esauriti in meno di un’ora stamani, dopo che la diffusione delle notizie secondo cui la Francia potrebbe bloccare i collegamenti con la Gran Bretagna a causa della variante più aggressiva del Covid-19. Alle 11.50, racconta il Guardian, erano ancora disponibili posti sui tre treni Eurostar in partenza da Londra per Parigi domenica, alle 12.24, alle 13.31 e alle 19.01. Meno di un’ora dopo tutti i biglietti erano già stati venduti.

Intanto la Spagna chiede una «risposta coordinata» dell’Ue sullo stop dei voli con la Gran Bretagna, altrimenti procederà autonomamente come hanno fatto altri Paesi, tra cui l’Italia. «Dopo aver sentito l’annuncio di diversi Paesi di sospendere i loro voli con il Regno Unito, informiamo che il Governo spagnolo ha chiesto questa mattina alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e al presidente del Consiglio, Charles Michel, una risposta comunitaria coordinata a questa nuova situazione», affermano le fonti dell’esecutivo spagnolo, secondo quanto riporta El Pais.

