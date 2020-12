L'antidoto al Covid, il presidente del Turkmenistan: "Lo curiamo con la liquirizia"

La liquirizia sarebbe la nuova cura per il Covid. Almeno secondo il presidente del Turkmenistan, Paese dell'Asia centrale che sostiene di non essere stato toccato dalla pandemia. "Scienziati di tutto il mondo stanno ricercando rimedi efficaci per il coronavirus e uno di questi potrebbe essere la radice di liquirizia", così il presidente Gurbanguly Berdmuhamedow.

Sebbene non ci siano prove scientifiche che confutino le sue affermazioni, Berdmuhamedow sostiene che "la liquirizia impedisce lo sviluppo del coronavirus" e che "anche una bassa concentrazione di un estratto acquoso di liquirizia ha un effetto neutralizzante".

