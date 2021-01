Natale, si ubriaca davanti alla tv e diventa Celine Dion

Da Thomas Dodd a Celine Dion, in una notte.

Inghilterra, la star canadese alla tv e un uomo ubriaco a guardarla.

Talmente ubriaco (o talmente affascinato, dipende dai punti di vista), da decidere di fare un gesto che l'indomani nemmeno ricordava più di aver fatto. A rinfrescargli la memoria, però, ci hanno pensato le autorità inglesi, recapitandogli una lettera in cui comunicavano di aver accolto la richiesta di cambiare le proprie generalità.

L'uomo, un trent'enne dello Staffordshire, ha dichiarato: «Dopo aver visto le sue esibizioni a Natale, evidentemente devo aver pensato di aver avuto una grande idea da ubriaco». Lo ha rivelato al Birmingham Live, scrive il Daily Mirror che ha pubblicato l'incredibile storia.

Certo, difficile gestire la sua nuova identità al lavoro: «Come faccio a dire che devo cambiare il mio nome nell'intestazione delle email?». E come la mettiamo con la polizia? «Ora spero solo di non essere fermato, potrebbe essere imbarazzante», ha confessato ai media britannici, concludendo che «stamattina ho cantato sotto la doccia, ma posso dire di non aver ereditato né la voce della vera Celine Dion, né il suo conto in banca».

© Riproduzione riservata