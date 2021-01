Vaccini, Ue conferma dosi aggiuntive da BioNTech e Moderna: domani +470 mila in Italia

«La Commissione Ue ha deciso di aumentare la possibilità di acquistare dosi aggiuntive di vaccino: 80 milioni nel caso di Moderna e che porterebbe ad un totale di 160 milioni mentre nel caso di Pfizer-BioNtech di 100 milioni addizionali per un totale di 300 milioni di dosi». Lo ha ricordato uno dei portavoce della Commissione europea, precisando che sono in corso contatti tra Bruxelles e Stati membri per capire meglio come distribuire queste dosi. «La filosofia alla base della nostra strategia è fornire un portafoglio diversificato di vaccini per avere maggiori possibilità» affinché siano «sicuri e efficaci», ha ricordato lo stesso portavoce.

E’ previsto per domani, inoltre, l’arrivo in Italia di altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi. I farmaci saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica nei 294 punti di somministrazione indicati dalle regioni al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

