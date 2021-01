Lockdown: protesta con 11 arresti in Gran Bretagna, scontri in Francia

Alcune centinaia di manifestanti contrari alle restrizioni anti lockdown per il contenimento della pandemia da Covid-19 si sono riuniti senza mascherine nel centro di Birmingham, dove si sono scontrati con la polizia. Almeno 11 le persone arrestate. Fra i manifestanti molti negazionisti e seguaci delle teorie cospirative.

Proteste anche in Austria: a Vienna diecimila persone in piazza. Tafferugli e fermi a Parigi e in altre città della Francia ai cortei contro la legge sulla sicurezza. Fermate 75 persone, 24 solo nella capitale. Ieri sera incendi e atti vandalici in varie città della Tunisia.

