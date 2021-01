Melania, addio da First Lady con una borsa Hermes da 70mila dollari

Low profile solo apparentemente. La mise scelta da Melania Trump per la sua ultima apparizione da First Lady poteva sembrare discreta, abito nero sotto al ginocchio e giacchino in tinta, ma è una delle più lussuose indossate nei suoi anni alla Casa Bianca.

L’ex modella, che sarà ricordata per i suoi outfit più che per le sue azioni, indossava infatti, la classica giacchina nera in tweed il cui costo si aggira attorno ai 5.000 euro e decolletè in coccodrillo nere di Christian Loboutin dai tacchi vertiginosi (800 dollari). Per finire,

