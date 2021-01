Usa: decessi Covid superano soldati morti II Guerra Mondiale

Negli Usa il numero di morti per Covid ha superato quello dei soldati morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, 406.001 persone sono decedute a causa dell’epidemia di coronavirus nel Paese, superando i 405.399 militari, combattenti e non-combattenti, che hanno perso la vita nel secondo conflitto mondiale.

Il presidente Joe Biden, che si è insediato ieri, ha avvertito che il peggio deve ancora venire: «Abbiamo bisogno di tutta la nostra forza per perseverare in questo buio inverno. Stiamo entrambo in quello che potrebbe essere il periodo più duro e mortale del virus». Il suo piano è di vaccinare 100 milioni di americani nei primi 100 giorni.

