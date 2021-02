Covid: morto Tom Moore, veterano eroe della pandemia

E' morto a 100 anni il capitano Tom Moore, divenuto un eroe durante il primo lockdown britannico per aver raccolto 32 milioni di sterline in donazioni per il servizio sanitario nazionale. Lo ha annunciato la sua famiglia.

Il capitano, veterano dell’esercito britannico, aveva festeggiato i 100 anni il 20 aprile scorso facendo 100 giri del suo giardino con la speranza di raccogliere mille sterline. Alla fine, ne ha raccolte 32 milioni ed è stato promosso "sul campo" al grado di colonnello e insignito dalla regina Elisabetta del titolo di baronetto. La settimana scorsa era stato trovato positivo al Covid ed era stato ricoverato in ospedale con la polmonite.

