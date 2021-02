Impeachment, il Senato assolve Donald Trump. L'ex presidente: "Finita caccia alle streghe"

Il Senato ha assolto Donald Trump anche nel secondo processo d’impeachment, nel quale era accusato di istigazione all’assalto del Congresso. A favore della condanna 57 voti, di cui sette repubblicani. I no sono stati 43. Per la condanna erano necessari 67 voti, ossia i due terzi dei 100 senatori.

Il partito repubblicano non cede: fallisce così come detto il secondo impeachment contro Donald Trump. Era stato accusato di aver istigato l’insurrezione al Congresso dello scorso 6 gennaio. I sette senatori del Grand Old Party che hanno votato contro Trump sono: Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse e Pat Toomey. E' finita una «caccia alle streghe». Lo afferma l’ex presidente Usa Donald Trump in una dichiarazione subito dopo la votazione in Senato. Trump aggiunge di volere «continuare» a difendere «la grandezza dell’America».

