Singolare post su Facebook del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per sensibilizzare i cittadini americani all'uso delle mascherine anti-Covid. Il capo della Casa Bianca scrive "Mask up, America!" (Indossa la maschera, America!), pubblicando una foto in cui lui stesso ne indossa una (com'è solito fare) sotto i portici della White House.

