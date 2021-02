Kashoggi: rapporto Usa inchioda il principe Muhammad bin Salman, gelo con Riad

«Il principe saudita Muhammad bin Salman approvò l’operazione di Istanbul, in Turchia, per catturare o uccidere il giornalista saudita Jamal Khashoggi». E’ il passaggio chiave del rapporto dell’intelligence Usa, desecretato e divulgato dall’amministrazione Biden dopo che Donald Trump aveva preferito tenerlo riservato per preservare l’alleanza strategica con Riad in chiave anti-Iran. Il documento è il frutto di un’approfondita indagine sulla morte del giornalista Khashoggi, oppositore di bin Salman e editorialista del Washington Post, ucciso se smembrato il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita a Istanbul.

A conferma di un cambiamento nei rapporti tra Usa e Arabia Saudita, la divulgazione del rapporto della Cia è stata preceduta da una telefonata dello stesso Biden all’85enne re Salman e non a suo figlio Mbs (come è chiamato l’erede al trono) che era stato l’interlocutore privilegiato di Washington. La Casa Bianca ha tenuto a precisare che è Salman «l'unica controparte del presidente americano», nonostante l’anziano sovrano abbia da tempo abdicato alla gestione quotidiana del regno.

Il governo saudita, attraverso il ministero degli Esteri, ha respinto «categoricamente» le accuse contenute nel rapporto pubblicato dai servizi segreti americani. Ma la posizione del principe ereditario era già stata aggravata giovedì dalla diffusione di documenti giudiziari canadesi in cui Mbs è stato messo in collegamento diretto con la compagnia area titolare del jet privato usato dal commando saudita che uccise Khashoggi. Le carte sono uscite dalla causa che riguarda Mbs da Saad al Jabri, l’ex capo dell’antiterrorismo saudita ora in esilio in Canada, i cui figli adolescenti sono stati tenuti bloccati in Arabia Saudita dopo il suo rifiuto di tornare in patria.

