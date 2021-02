Usa, via libera al vaccino monodose Johnson & Johnson: "Possiamo fermare il coronavirus"

«Siamo estremamente grati» al panel di esperti dell’Fda (Food and Drug Administration) per il via unanime all’uso d’emergenza del vaccino monodose Johnson & Johnson «sulla base di evidenze scientifiche». Così il colosso farmaceutico, in una nota, commenta il primo disco verde dell’autorità sui farmaci statunitense al vaccino J&J. Il parere degli esperti dell’Fda non è vincolante ma difficilmente l’autorità si muove in direzione opposta. L’approvazione finale è pertanto attesa entro il fine settimana, forse già questa sera. «Riteniamo che il nostro vaccino - prosegue J&J - possa contribuire a cambiare la traiettoria della pandemia. Noi siamo pronti a renderlo disponibile il prima possibile».

Joe Biden sottolinea l’importanza del via degli esperti al terzo vaccino americano contro il coronavirus, quello di Johnson & Johnson. «E' sicuro e pronto per la distribuzione», ha detto il presidente, parlando nel nuovo centro per le immunizzazioni all’NRG Stadium di Houston, in Texas, dove è volato per confortare la popolazione alle prese con i danni della tempesta polare di proporzioni storiche.

© Riproduzione riservata