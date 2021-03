Forte terremoto in Grecia: edifici danneggiati, nessuna vittima. Altre quattro scosse

Il terremoto in Grecia ha danneggiato un centinaio di edifici, secondo le prime stime, ma non ci sono stati né morti né feriti. Lo ha detto all’Afp Costas Agorastos, governatore regionale della Tessaglia, dove è stato registrato l’epicentro del terremoto. Nella zona non sono mancati i disagi: un anziano disabile è stato salvato da sotto le macerie della sua casa crollata nel villaggio di Mesochori. I bambini a Damasi si sono nascosti sotto i banchi mentre la scuola tremava, poi sono riusciti a scappare.

Altre quattro scosse di terremoto sono seguite oggi al sisma di magnitudo 6.3 che ha colpito la cittadina greca di Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa. Secondo quanto riporta l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), nelle ultime ore sono state registrate - sempre nella zona di Tirnavos - una scossa di magnitudo 5.1, una di 4.9, una di 4.5 e una di 4.4.

© Riproduzione riservata