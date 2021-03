Russia e Cina costruiranno insieme una stazione lunare

Russia e Cina hanno siglato un memorandum per la costruzione di una stazione di ricerca internazionale lunare: lo riporta l’agenzia spaziale russa Roscosmos, ripresa dall’agenzia Interfax. Il memorandum è stato firmato dal capo di Roscosmos, Dmitri Rogozin, e dal direttore dell’Amministrazione spaziale nazionale cinese (Cnsa), Zhang Keijan. Secondo Roscosmos - riporta l’Afp - la stazione lunare sarà progettata come «un complesso di strutture di ricerca sperimentale create sulla superficie e/o sull'orbita lunare» e sarà disponibile per l’utilizzo da parte di altri Paesi e partner internazionali interessati. (ANSA).

