"Falla" nei sistemi Microsoft, centinaia di aziende attaccate da hacker

Grazie ad una presunta "falla" in alcuni sistemi Microsoft centinaia di aziende in tutto il mondo, comprese diverse in Italia, sarebbero state attaccate da hacker intenzionati a prendere il controllo di pc e server aziendali. Sugli aspetti della vicenda legati al nostro paese, secondo quanto si apprende, sarebbero in corso accertamenti investigativi da parte degli esperti della Polizia Postale dopo le segnalazioni ricevute dalla stessa azienda americana.

Microsoft avrebbe infatti comunicato di aver rilevato alcune vulnerabilità nei propri sistemi e di aver lanciato degli aggiornamenti da installare nel più breve tempo possibile per risolvere il problema. L’attacco degli hacker si sarebbe concentrato proprio in quella finestra di tempo tra la comunicazione di Microsoft e l’installazione dell’aggiornamento da parte degli utenti finali. Dell’attacco parla anche un articolo sul sito "DDay.it" nel quale si sostiene che dietro la vicenda ci sarebbe un gruppo di "hacker cinesi legati al governo, Hafniun".

«Ad inizio gennaio - riporta il sito - un gruppo hacker cinese, sfruttando una falla zero day di Exchange, ha iniziato ad infettare server di posta in tutto il mondo e quando Microsoft ha scoperto la cosa, rilasciando la patch, l’attacco si è fatto ancora più aggressivo, aumentando di intensità ora dopo ora». Secondo il sito, dopo Stati Uniti e Turchia, sarebbe l’Italia uno dei paesi più colpiti dall’attacco. In particolare sarebbero state prese di mira aziende del settore governativo e militare, del settore manifatturiero e di quello bancario.

