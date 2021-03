Sabine Schmitz è morta: la pilota tedesca aveva 51 anni, era la «regina del Nurburgring»

La pilota tedesca Sabine Schmitz è morta: aveva 51 anni. Conosciuta come in pista come "Queen of the Nurburgring", Schmitz è diventata famosa anche per il suo ruolo nello show Top Gear della BBC, dove è apparsa per la prima volta nel 2004.

Dopo l'uscita di Jeremy Clarkson come presentatrice principale nel 2015, è diventata un membro ricorrente regolare del team rinnovato. Il Nurburgring ha confermato su Twitter: «Il Nurburgring ha perso il suo pilota femminile più famoso».

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver. Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU — Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021

«Sabine Schmitz è morta troppo presto dopo una lunga malattia. Ci mancherà lei e la sua natura allegra. Riposa in pace Sabine!», si legge ancora. Schmitz ha rivelato l'anno scorso di aver combattuto contro il cancro dal 2017. «Molti di voi probabilmente si sono chiesti perché fossi nella lista dei partecipanti alla nostra Porsche nella NSL e poi non ho guidato», aveva detto in un post sui social, facendo capire che era impossibilitata a correre per la gravità della malattia.

Top Gear's Sabine Schmitz, 51, dies after three-year cancer battle https://t.co/hN23inUeqB pic.twitter.com/RGaYerPIpq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 17, 2021

