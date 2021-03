Joe Biden inciampa tre volte sull scaletta dell’Air Force One: "Sta bene" - VIDEO

Joe Biden è inciampato tre volte mentre saliva la scaletta dell’Air Force One per volare ad Atlanta, come mostrano le immagini trasmesse dalle tv. Il 78enne commander in chief è scivolato due volte prima di cadere una terza, mentre faceva i gradini reggendosi sul corrimano. Quindi si è rialzato togliendosi la polvere da un ginocchio e ha raggiunto la sommità della scaletta, facendo un saluto militare prima di entrare in cabina. Mentre si avvicinava all’aereo, il presidente sembrava leggermente zoppicante.

Ma Joe Biden "sta bene": lo ha assicurato un portavoce della Casa Bianca dopo che il presidente è inciampato tre volte salendo sull'Air Force One. «Era molto ventoso, io stesso stavo quasi cadendo salendo. Sta bene al 100%», ha aggiunto il portavoce.

