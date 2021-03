Aggredita da un cane: abbattuta la foca-mascotte "Freddie Mercury" sulle rive del Tamigi

A Londra, veterinari hanno dovuto sopprimere Freddie The Seal, il cucciolo di foca comparso alcune settimane fa sulle rive del Tamigi, che si era piazzato vicino al ponte di Hammersmith, facendosi amare dai londinesi: domenica pomeriggio, mentre si crogiolava al sole sulla riva del fiume, il cucciolo di nove mesi è stato aggredito da un cane portato a passeggio, che lo ha orrendamente morso.

Quattro passanti, tra cui un veterinario, si sono precipitati per staccarlo dalle fauci del meticcio, ma era troppo tardi. Trasportato in barca al South Essex Wildlife Hospital, una clinica veterinaria, con l’aiuto delle autorità del porto di Londra e dei vigili del fuoco, le sue condizioni sono apparse subito gravi: una pinna fratturata, l’articolazione lussata, in più le ferite provocate dai morsi del cane. Il cucciolo appariva abbattuto e ha smesso di mangiare. Le foche, hanno successivamente spiegato i veterinari, non sopportano bene gli antidolorifici e, nonostante gli antibiotici, Freddie The Seal, nelle ore successive non è sembrato migliorare. «L'unica opzione etica e giusta è porre fine alle sue sofferenze», hanno spiegato i veterinari.

Molto amato dai passanti in cerca di svago sulle rive del fiume in un momento difficile per tutti, il cucciolo era stato battezzato in onore di Freddie Mercury. Scotland Yard ha aperto un’inchiesta per capire se ci siano gli estremi per chiamare a rispondere dell’accaduto la proprietaria del cane, Rebecca Sabben-Clare, 49 anni: è una brillante avvocatessa che vive in una casa da 6 milioni di sterline non lontano da Hammersmith Bridge, luogo dell’incidente.

