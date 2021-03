Gemelli inglesi separati alla nascita ora si "coccolano e si tengono per mano"

La bimba era nata prematuramente e i medici avevano avvertito i genitori che "non ce l'avrebbe fatta". Ma alla fine la piccola - come racconta Bbc.com - dopo due settimane, ha raggiunto nell'incubatrice il fratellino gemello per la prima volta dopo che erano stati separati alla nascita.

La madre di Walton, Liverpool, ha partorito i suoi gemelli grazie a un taglio cesareo alla 30/a settimane l'8 marzo perché la piccola non riceveva abbastanza nutrienti nel grembo materno. I gemelli, nati al Liverpool Women's Hospital , dopo il parto pesavano più di 1,3 kg uno e poco più di 450 grammi l'altra, sono stati separati alla nascita in modo che entrambe potessero ricevere cure vitali.

Due settimane dopo, i genitori hanno condiviso la loro gioia con alcuni scatti dei loro bambini appena nati che stannol commovendo il web.

