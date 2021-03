Pakistan: bimba di 4 anni violentata e uccisa

Una bimba di 4 anni è stata violentata, strangolata a morte e lasciata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha reso noto la polizia. Della piccola non si avevano notizie da mercoledì scorso. A trovare il corpo sono stati alcuni passanti. "La bambina è stata abusata e poi strangolata a morte», hanno confermato fonti mediche secondo cui la piccola sarebbe stata brutalmente torturata, come confermano le escoriazioni su diverse parti del corpo, tra cui schiena, ginocchia e naso. Al momento la polizia sta indagando su 400 persone che si trovano in quella zona, compresi i parenti. Lo scorso anno nella sola provincia del Khyber Pakhtunkhwa sono stati registrati oltre 180 casi di abusi su minori, compresi gli omicidi

© Riproduzione riservata