L'Olanda sospende per tutti il vaccino Astrazeneca

L'Olanda ha deciso di sospendere le somministrazioni del vaccino anti-Covid AstraZeneca per tutti. La decisione giunge dopo quella di ieri di limitare temporaneamente la vaccinazione agli over 60: lo stop è previsto fino al 7 aprile per evitare di sprecare dosi.

In Inghilterra: i nuovi dati

L’autorità di controllo dei medicinali del Regno Unito (Mhra, The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ) ha comunicato in un nuovo report di farmacosorveglianzadati aggiornati su casi di trombosi che potrebbero essere legati al vaccino AstraZeneca. Sono stati segnalati 30 casi di eventi avversi riguardanti la coagulazione del sangue su oltre 18 milioni di somministrazioni del farmaco. Nel monitoraggio precedente, l’Ente britannico aveva rilevato solo cinque casi su 11 milioni di somministrazioni.

