Usa, sanzioni a Mosca ed espulsione di 10 diplomatici russi: interferenze elettorali

L’amministrazione Biden ha annunciato sanzioni contro Mosca e l’espulsione di 10 diplomatici russi in risposta alle interferenze elettorali e al cyber attacco SolarWinds. Gli sforzi della Russia di minare libere elezioni in Usa e altrove e la sua cyber attività ostile pongono una minaccia «inusuale e straordinaria» alla sicurezza americana, secondo l’amministrazione Biden. Tra le misure prese dall’amministrazione Biden contro Mosca, anche la designazione formale dell’Svr, il controspionaggio per l’estero, come la forza responsabile del maxi cyber attacco SolarWinds.

«Gli alleati della Nato sostengono e sono solidali con gli Stati Uniti dopo l’annuncio odierno di azioni per rispondere alle attività destabilizzanti della Russia». Lo riferisce una nota dell’Alleanza Atlantica, precisando che «gli alleati stanno intraprendendo azioni individualmente e collettivamente per migliorare la sicurezza collettiva dell’Alleanza».

Mosca convoca l'ambasciatore Usa al ministero degli Esteri

L’ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, è stato convocato al ministero degli Esteri russo dopo l’annuncio delle sanzioni contro la Russia da parte degli Usa. «Sarà una discussione dura per la parte americana», ha fatto sapere la portavoce del ministero. Lo riporta RIA Novosti.

