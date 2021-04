Indonesia, ritrovato il sottomarino scomparso, tutti morti i 53 a bordo

E’ stato ritrovato il sottomarino scomparso mercoledì scorso nel mar di Bali in Indonesia. Lo hanno reso noto le autorità indonesiane, aggiungendo che i 53 membri dell’equipaggio sono tutti morti. Il mezzo, un KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca, era impegnato in un’esercitazione che prevedeva il lancio di siluri quando, alle 3 del mattino ora locale, ha chiesto l’autorizzazione a immergersi in acque profonde. Ieri è stato rilevato un possibile segnale della presenza del sottomarino, che potrebbe trovarsi a una profondità di 700 metri, una fuoriuscita di petrolio nell’area dove si è immerso. «

