Covid, la Danimarca esclude l'uso del vaccino Johnson & Johnson

La Danimarca ha escluso il vaccino di Johnson & Johnson dalla sua campagna di immunizzazione nazionale, citando preoccupazioni per i seri effetti collaterali tra cui trombosi.

J&J: azienda, plausibile nesso tra vaccino e rare trombosi

«Una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnate da sanguinamento, è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen. Un ruolo causale del vaccino è considerato plausibile». Lo sottolinea una «nota informativa importante» redatta da Janssen (Johnson & Johnson) concordata con le autorità regolatorie europee e l’Aifa, e pubblicata sul portale dell’agenzia del farmaco. I rari casi, si legge, «si sono verificati entro le prime tre settimane successive alla vaccinazione e prevalentemente in donne di età inferiore ai 60 anni. In questa fase non sono stati identificati fattori di rischio specifici». Gli operatori sanitari «devono prestare attenzione ai segni e ai sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia. I soggetti vaccinati devono essere istruiti a consultare immediatamente un medico se sviluppano sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia, dopo la vaccinazione. La trombosi in combinazione con la trombocitopenia richiede una gestione clinica specializzata. Consultare le linee guida applicabili e/o specialisti - conclude la nota - (ad es. ematologi, specialisti nella coagulazione) per diagnosticare e trattare questa condizione clinica».

© Riproduzione riservata