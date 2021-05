Covid, la Germania equipara chi ha 2 dosi di vaccino e chi ha test negativo

Anche il Bundesrat tedesco ha approvato l’ammorbidimento delle misure anticovid per i vaccinati e i guariti, e dunque già dal weekend sarà in vigore in Germania l'equiparazione di chi è coperto con due dosi di vaccino a chi presenta un test negativo.

Intanto, il vaccino anticovid di Astrazeneca viene liberalizzato in Germania e sarà quindi accessibile al di là delle categorie ritenute al momento prioritarie. Lo hanno deciso oggi il ministro della Salute Jens Spahn e i colleghi dei Laender, dopo un incontro sul tema. La commissione vaccino Stiko ha finora sconsigliato la somministrazione del prodotto anglo-svedese sotto i 60 anni. La decisione sull'opportunità di vaccinarsi con Astrazeneca viene rimandata adesso ai medici. Da giugno le priorità per categoria saranno eliminate per tutti i vaccini. Dall’incontro è emersa inoltre la decisione di offrire il vaccino Biontech-Pfizer a tutti i ragazzini di età compresa fra i 12 e 18 anni a partire da giugno ed entro fine agosto. Condizione indispensabile è che l’Ema dia l’autorizzazione in tempo.

