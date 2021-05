Olanda, lo studio: api addestrare a cercare campioni infetti da covid

Un gruppo di ricercatori olandesi ha addestrato api, insetti che hanno un senso dell'olfatto insolitamente acuto, a identificare i campioni infetti da COVID-19.

Si tratta di una scoperta che - secondo loro - potrebbe ridurre i tempi di attesa per i risultati dei test a pochi secondi. Per addestrare le api, gli scienziati del laboratorio di ricerca bio-veterinaria dell'Università di Wageningen hanno dato loro acqua zuccherata come ricompensa dopo aver mostrato loro campioni infetti da COVID-19.

Non avrebbero ricevuto alcuna ricompensa dopo aver mostrato un campione non infetto. Dopo essersi abituate al sistema, le api sono state in grado di estendere spontaneamente la lingua per ricevere una ricompensa quando hanno presentato un campione infetto, ha detto Wim van der Poel, professore di virologia che ha preso parte al progetto.

"Raccogliamo normali api da miele da un apicoltore e mettiamo le api in imbracatura", ha detto. "Subito dopo aver presentato un campione positivo, presentiamo loro anche l'acqua zuccherata. E quello che fanno le api è estendere la loro proboscide per prendere l'acqua zuccherata".

L'estensione delle lingue simili a paglia delle api da bere è la conferma di un risultato positivo del test del coronavirus, secondo i ricercatori. Possono essere necessarie ore o giorni per ottenere un risultato del test COVID-19, ma la risposta delle api è immediata.

Il metodo è anche economico, il che lo rende potenzialmente utile per i paesi in cui i test sono scarsi, hanno detto. Ma Dirk de Graaf, un professore che studia api, insetti e immunologia animale presso l'Università di Ghent in Belgio, ha affermato che la tecnica non sostituirà le forme più convenzionali di test COVID-19 nel prossimo futuro. "È una buona idea - ha affermato - ma preferirei eseguire test utilizzando i classici strumenti diagnostici piuttosto che utilizzare api da miele, le userei per altri scopi".

La tecnica dello "sniffing degli insetti" è stata efficacemente testata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per rilevare esplosivi e tossine negli anni '90, ha detto De Graaf. "Falene, api e vespe sono state utilizzate per scopi di sicurezza per rilevare esplosivi e per diagnosi mediche", ha detto. Ma si sa troppo poco dei test di Wageningen per determinarne la reale efficacia" ha detto ancora mostrandosi comunque aperto all'idea che i test delle api potessero fornire un'indicazione della malattia quando non è possibile effettuate i test PCR.

