Scia di bombe e sangue su Gaza, Israele ha colpito la casa del capo di Hamas

L’esercito israeliano ha reso noto di avere colpito oggi l’abitazione del capo dell’ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar. L'esercito «ha attaccato le case di Yahya Sinwar e di suo fratello Muhammd, un attivista terrorista», ha scritto l'esercito su Twitter, dove ha pubblicato un video che mostra una casa distrutta. L’esercito non ha specificato se al momento dell’attacco Sinwar si trovasse in casa. «Entrambi gli edifici - ha specificato l’esercito - erano utilizzati come infrastrutture militari da parte dell’organizzazione terroristica di Hamas».

L’ingresso al Monte del Tempio (Spianata delle Moschee per gli arabi, ndr) a Gerusalemme è stato di nuovo interdetto ai fedeli ebrei dalla polizia israeliana - su ordine del governo - a causa della situazione con Gaza. Inoltre, due importanti rabbini ortodossi Haim Kaniewski e Gershon Edelstein -come riportano i siti ortodossi - hanno fatto appello ai "timorati" «di non recarsi assolutamente al Muro del Pianto» malgrado stasera inizi la festa ebraica di Shavuot e ciò "per salvare le loro vite".

Dall’inizio del conflitto da Gaza sono stati lanciati verso Israele 2.900 razzi, ma 450 di essi si sono rivelati difettosi e sono caduti all’interno della Striscia. Lo rende noto il portavoce militare israeliano. Le batterie Iron Dome hanno intercettato 1.150 razzi. Altri ancora sono caduti in zone aperte.

Nelle ultime 24 ore, secondo il portavoce, Israele ha colpito a Gaza 90 obiettivi di Hamas e della Jihad Islamica. Un «pesante bombardamento» israeliano su Gaza City ha sfiorato poco fa l’edificio che ospita l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo riporta il direttore dell’ente Matthias Schmale» in un tweet. «Dio aiuti il popolo di #Gaza - scrive in un post - negli ultimi 45 minuti il bombardamento più pesante vicino al nostro edificio con gli uffici dell’UNRWA».

Stanotte, dopo aver minacciato di lanciare razzi a Tel Aviv, Hamas ha lanciato una pesante raffica di razzi da Gaza verso il centro e il sud di Israele.

