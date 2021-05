Il bimbo in mare a Ceuta, la foto che ha commosso il mondo

Si delineano i contorni di quella che è diventata la foto simbolo del dramma umanitario di Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco dove stanno arrivando migliaia di migranti. L’immagine mostra un agente del Gruppo Speciale di Attività Subacquee della Guardia Civil (GEAS) che salva dall’annegamento un neonato di appena due mesi. L’agente con la muta si chiama Juan Francisco e stringe fra le mani avvolte in guanti rossi da sub la piccola sagoma del bimbo appena estratto dal mare che indossa una cuffia celeste e un pagliaccetto a righe bianche e rosa. L’agente, si è appreso, si chiama Juan Francisco, ed è di stanza a Ceuta. Il piccolo è stato affidato immediatamente al personale sanitario e sta bene.

L’immagine è stata pubblicata dalla stessa Guardia Civil che sul suo account Twitter ha diffuso anche le foto di altri due agenti che salvano due bambine dalle rocce, una delle quali aiutata da un volontario della Croce Rossa. L’agente Juanfran, il cui nome completo è Juan Francisco Valle, ha 41 anni e da 12 anni fa parte della Guarda civil dopo aver iniziato la carriera nelle squadre si soccorso della Marina militare. E’ uno degli otto componenti della squadra subacquea di stanza a Ceuta che sta prestano servizio quasi ininterrotto dall’inizio dell’emergenza, domenica scorsa. «Abbiamo dormito otto o 10 ore in tutto», ha raccontato un’intervista.

«Abbiamo preso il piccolo, era gelato, freddo, non si muoveva molto». E’ il racconto di Juan Francisco, l’agente della Guardia Civil spagnola immortalato in una foto che da ieri sta facendo il giro del mondo: lui in mare con un neonato tra le mani, tratto in salvo mentre sua madre lo portava in spalla nel tentativo disperato di raggiungere a nuoto l'enclave iberica di Ceuta dal Marocco. La stessa sorte tentata da altri circa 8.000 migranti a partire dalla notte tra domenica e lunedì. «Eravamo tre persone in acqua, stavamo aiutando varie persone», ha spiegato l’agente alla televisione La Sexta. «Ho visto una donna con un salvagente giocattolo, cercava di sopravvivere», ha raccontato. «Pensavo che avesse in spalla uno zainetto con dei vestiti, ma dopo un suo movimento ho capito che si trattava di un neonato». A quel punto, Juan Francisco non ci ha pensato due volte: «Io e un collega ci siamo diretti rapidamente verso di loro, io ho preso il bimbo e lui ha soccorso la madre». L’agente non ha capito subito in che condizioni fosse il piccolo: «Era così pallido e immobile che non sapevo se stesse bene o no», ha raccontato ancora a radio Cadena Ser. Secondo le informazioni di cui è in possesso, ha aggiunto, adesso sia il bimbo sia sua madre stanno bene. Questo salvataggio «un pò traumatico» è stato solo uno dei tanti effettuati in questi giorni da Juan Francisco. «Lunedì ci sono stati arrivi continui di persone che cercavano disperatamente di raggiungere le nostre coste. C'erano padri, madri, anziani, bambini, di tutto». L’agente e i suoi colleghi sono stati in acqua anche per «10 o 15 ore». Il caso che l’ha impressionato di più è stato però quello di una persona annegata nella traversata: «Non siamo arrivati in tempo».

