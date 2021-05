Covid, Oms: il numero dei morti 2-3 volte superiore alle cifre ufficiali. Forse 6-8 milioni

I bilanci ufficiali forniti dai governi parlano finora di almeno tre milioni di morti legate direttamente o indirettamente al Covid-19, dalla comparsa dei primi casi di polmonite alla fine del 2019 in Cina. Ma le dimensioni reali della strage provocata dalla pandemia nel mondo potrebbero essere molto più grosse. Con l’Organizzazione mondiale della sanità che stima addirittura «tra il doppio e il triplo» rispetto al numero di decessi registrati. A fornire questo quadro è Samira Asma, vicedirettore generale responsabile dei dati all’Oms, che ha presentato a Ginevra il rapporto sulle statistiche sanitarie globali stilato ogni anno dall’agenzia delle Nazioni Unite. Secondo i suoi calcoli, la crisi sanitaria innescata dal coronavirus avrebbe causato finora "circa 6-8 milioni" di morti dirette e indirette. Morti nascoste, destinate a rimanere senza una causa chiara o in ogni caso senza essere classificate come decessi da Covid-19.

Molti Paesi infatti non hanno un sistema di anagrafe e quindi non sono in grado di produrre statistiche complete e precise. Alcuni sono invece in ritardo nel denunciare i decessi. Altrove le persone muoiono senza poter essere nemmeno sottoposte ai test per identificare il coronavirus. Altri ancora sono morti per altre malattie per le quali non hanno potuto farsi curare, sia per paura di recarsi in centri sanitari, sia per le misure di contenimento. Nel complesso le statistiche dell’Oms mostrano in ogni caso che «la pandemia di Covid costituisce una grave minaccia per la salute e il benessere delle popolazioni di tutto il mondo», ha sottolineato Asma. Ora l’Oms sta lavorando con i Paesi per cercare di scoprire qual è «il vero bilancio umano della pandemia, per essere meglio preparati alla prossima emergenza».

Covid: entro giugno previsto mezzo milione morti in Brasile

La scarsità di vaccini al momento a disposizione della popolazione fa salire in Brasile le previsioni del numero totale di vittime per Covid, che potrebbe raggiungere il mezzo milione entro giugno. È quanto si legge in un editoriale pubblicato sul British Medical Journal, che fa riferimento ad alcuni modelli statistici. L’andamento dei casi previsto nel Paese sudamericano, si legge nel testo, potrebbe anche essere un indicatore di quello che accadrà nei suoi vicini di casa. I tassi di vaccinazione in Sudamerica sono infatti bassissimi: ha ricevuto una singola dose appena l’1% della popolazione in Venezuela e Paraguay, il 3% in Peru ed Ecuador, il 4% in Bolivia e il 6% in Colombia.

Covax, l’iniziativa dell’Oms per assicurare equo accesso ai vaccini a tutti i Paesi del mondo, spera di rifornire l’America Latina di 280 milioni di dosi, ma è stata frenata dai ritardi di alcuni degli otto produttori con cui aveva raggiunto accordi e non si aspetta di consegnare le dosi fino alla fine del 2021. Cuba è l’unico Paese sudamericano al lavoro per sviluppare un proprio vaccino. È in particolare al lavoro su due vaccini in fase tre. Questo ha indotto i Paesi sudamericani a guardare a Cina e Russia per fare scorta di vaccini. Argentina, Brasile, Cile, Messico e Perù hanno raggiunto un accordo per ottenere almeno 30 milioni di dosi dei vaccini cinesi CanSino, Sinopharm e Sinovac (Coronavac), e le vaccinazioni con Sinovac e il russo Sputnik 5 sono in corso in almeno 6 Paesi.

