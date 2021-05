Harry: bevevo e mi drogavo per non pensare alla morte di mia madre

Il principe Harry racconta di aver fatto ricorso ad alcol e droghe in età adulta, per affrontare il dolore per la perdita della madre, Lady Diana, morta quando aveva 12 anni. «Dai ventotto ai trentadue anni è stato un periodo da incubo nella mia vita, impazzivo ogni volta che saltavo in macchina e ogni volta che vedevo una telecamera», ha detto nella nuova docuseries di Apple TV+, «The Me You Can't See» con Oprah Winfrey uscita oggi. «Volevo bere, prendere droghe», ha confessato.

«Volevo cercare e fare cose che mi facevano sentire meno come mi sentivo... ma lentamente ho preso coscienza. D’accordo, non bevevo dal lunedì al venerdì, ma probabilmente avrei bevuto la quantità di una settimana in un giorno il venerdì o il sabato sera. Ero da solo a bere non perchè mi piaceva, ma perchè stavo cercando di nascondere qualcosa», ha continuato Harry - che ha sposato Meghan Markle nel 2018. L’attuale moglie lo ha convinto ad andare in terapia.

«Sapevo che se non avessi fatto la terapia e non mi fossi sistemato, avrei perso questa donna con la quale volevo passare il resto della mia vita», ha continuato. «Quando mi ha detto: 'Penso che tu debba vedere qualcunò, è stata una reazione ad una discussione che abbiamo avuto. In quel litigio, senza saperlo, sono tornato all’Harry di 12 anni..."

La serie arriva il giorno dopo la pubblicazione di un’inchiesta indipendente in Gran Bretagna che ha scoperto che un giornalista della Bbc ha ottenuto con un inganno la sensazionale intervista del 1995 con la principessa Diana in cui lei rivelò l’ombra di Camilla Parker-Bowles nel suo matrimonio con il principe Carlo.

