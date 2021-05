Festeggiano il matrimonio nella libreria in cui si sono conosciuti

Una coppia di sposini ha sorpreso il personale di una libreria di Oxford presentandosi subito dopo il matrimonio nel negozio in cui si erano conosciuti cinque anni fa.

Secondo The Evening Standard, Janine e Joe Shuter, rispettivamente di 24 e 37 anni, condividono un profondo amore per la lettura: dal primo appuntamento nella libreria di Blackwell, la coppia ha accumulato una collezione di 880 libri.

"Quel primo appuntamento è stato davvero speciale perché entrambi siamo cresciuti con un grande amore per la cultura, anche se siamo entrambi dislessici. Amiamo le librerie locali, sederci e bere una tazza di caffè. Ci è sembrato giusto tornare qui nel giorno del nostro matrimonio ", ha spiegato Janine.

Wedding bells at Blackwell's

Many many congratulations to this happy couple who visited the bookshop on their wedding day, after meeting for their first date here five years ago.

Our day has been made! Thank you. pic.twitter.com/0s6zcFQjj8

— Blackwell's, Oxford’s Bookshop (@blackwelloxford) May 25, 2021