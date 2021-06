Usa, dopo la birra... una canna gratis a chi si vaccina contro il covid

Birre, biglietti della lotteria e adesso... anche la marijuana. Gli Usa le provano tutte per convincere gli americani a vaccinarsi contro il coronavirus.

Nello Stato di Washington, dove dal 2021 il consumo di cannabis a scopo ricreativo è legale, gli adulti che si vaccinano, possono ricevere uno spinello gratis, purché abbiano 21 anni, andando in uno dei cannabis shop convenzionati a ritirare l'omaggio.

Si chiama "Joints for jabs" il piano pensato per combattere i refrattari al vaccino anti-covid. In America le stanno provando proprio tutte: l'Arizona offre canne e prodotti commestibili a base di marijuana, il New Jersey la birra, New York e Ohio borse di studio per il college.

La California ha persino "inventato" la lotteria a estrazioni settimanali.

