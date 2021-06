“Consuma” 37 dollari al ristorante e lascia una mancia da... 16mila

Ha ordinato un paio di hot dogs, alcuni cocktail e sottaceti fritti per un totale di 37 dollari e ha lasciato una mancia da 16.000 dollari. È accaduto in un ristorante di Londonderry, nel New Hampshire, secondo quanto raccolta la Nbc 10 di Boston, e non è stato un errore. Il misterioso (e generoso) cliente avrebbe assicurato al personale di non essersi sbagliato. La mancia è stata suddivisa tra gli 8 dipendenti di turno quella sera e uno di loro ha detto al network tv: «Ha restaurato la mia fede nell’umanità». (AGI)

